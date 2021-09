Fernando Camacho y Ricardo Montoya

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 9 de septiembre de 2021, p. 3

Tula, Hgo., Las inundaciones en Tula y otras comunidades de Hidalgo, provocadas por el desbordamiento de las presas cercanas y las abundantes lluvias de los últimos días, se mantiene como una crisis que sube de intensidad y luego baja por momentos, pero cuya sensación de riesgo no se desvanece del todo.

Ayer, durante toda la mañana y buena parte de la tarde, las pocas personas que aún permanecían en las colonias anegadas del centro de la ciudad empezaron a ser rescatadas en lancha por las fuerzas armadas; incluso algunas salieron por sus propios medios, luego de que el lunes en la noche se viviera la peor parte del desastre, según los vecinos.

Entre los evacuados en embarcaciones ligeras del Ejército estuvo Carlos, un habitante de las colonias afectadas, quien junto con su esposa, su pequeño hijo y un perro que el niño llevaba en brazos, pudo recuperar algunas de sus pertenencias en mochilas y bolsas de plástico, y luego escapar de las aguas que cubrieron todo el primer piso de su casa.

Fue muy feo, y con el temblor, peor tantito. Me siento muy mal, amigo, muy mal. Perdimos todo... pero estamos vivos , dijo el hombre con voz cansada.

Otros vecinos, como Ricardo Reséndiz, prefirieron no esperar más y salieron por sus propios medios. Ahorita que nos salimos, el agua nos llegaba hasta el pescuezo. Estuvimos esperando las lanchas, pero nunca llegaron, y mejor nos salimos caminando , narró.