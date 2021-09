¡No tenemos tiempo; salgamos ya! , alcanzó a gritar a su familia. De inmediato, tomaron una escalera para poder brincar a un muro de la casa del vecino, subieron a la azotea y ahí permanecieron bajo la lluvia; enseguida escucharon un fuerte estruendo en su inmueble, pero estaba oscuro y no se veía nada.

Ante lo sucedido, vecinos de la calle Marmolejo, junto con María Concepción, hicieron la vaquita para pagar el servicio de una máquina de trascabo, que, a falta de ayuda de las autoridades, emplearon en el retiro de toneladas de lodo y rocas, con la finalidad de comenzar a reconstruir el cauce de La Cañada, a la altura de lo que queda de la casa de esa familia.

El problema, dijeron, es que administraciones municipales pasadas redujeron el cauce de la barranca de seis a medio metro de ancho de canal revestido, sobre la calle Marmolejo, justo a la altura de esa residencia, por lo que durante la lluvia del lunes, prácticamente sirvió de dique a toneladas de escombros que bajaron de la Sierra de Guadalupe y encauzaron por La Cañada.

Los casos se repiten a lo largo de esa área que cruza las colonias Hank González, San Pedro Xalostoc y San Andrés de la Cañada, entre otras, donde decenas de inmuebles quedaron anegados e incluso socavados desde sus cimientos.

Necesitamos ayuda para sacar el agua, aquí seguimos inundados. Hemos perdido cocina, estufa, refrigerador, sala y enseres; hay muchos en esta situación y el nivel del agua no baja aquí adentro, y en la calle, muy poco. Requerimos que traigan maquinaria. No tenemos luz y no podemos cocinar , externó Javier Conde, habitante México Colonial 2.