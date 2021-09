D

e acuerdo con el proyecto de presupuesto para 2022 que presentó al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda contempla los siguientes parámetros en las finanzas publicas:

A) una tasa de crecimiento puntual del PIB de 4.1 por ciento; b) el precio de la mezcla mexicana de exportación en 55.1 dólares el barril, con una plataforma de producción de petróleo de un millón 826 mil barriles diarios; c) inflación anual de 3.4 por ciento, en línea con las proyecciones y la convergencia hacia el objetivo del Banco de México; d) una tasa de interés promedio de 5 por ciento, y e) un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar.

Dialogar con todos

En una entrevista que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, concedió a Emmanuel Sibilla en Telereportaje, dijo que tendrá diálogo plural con los medios, incluidos los críticos de AMLO. Voy a platicar con todos. Es un cambio de régimen, es un régimen democrático. Todo mundo tiene el derecho de decir y de hacer aunque no coincida con el gobierno. Y yo les voy a demostrar que vamos a ser respetuosos de todos . En el camino va a llevarse la sorpresa de que los actuales encargados de promover ese diálogo no contestan las llamadas ni los mensajes. Numerosos periodistas votaron por López Obrador, pero el trato descortés los ha vuelto en contra. En prensa internacional baste decir que en tres años no han convocado a una sola reunión con los corresponsales de la prensa.

La capital se adelantó