En esta tesitura, será necesario cuidar que el ímpetu integrador de Washington no se convierta en ocasión o pretexto para el injerencismo en los asuntos de competencia exclusiva de los mexicanos, tarea para la cual nuestro país se encuentra bien posicionado gracias a la estabilidad interna, tanto en lo económico como en lo político. Otra fortaleza nacional de cara a las negociaciones presentes y futuras se ubica en la exitosa construcción de una política exterior independiente, cuyo principal mérito ha sido reivindicar la soberanía sin que el aparato gubernamental estadunidense la perciba como un desafío y adopte, en consecuencia, actitudes hostiles.

Debe recordarse que el DEAN fue lanzado en 2013, durante la administración mexicana de Enrique Peña Nieto y la estadunidense de Barack Obama, pero quedó suspendido desde 2016 debido al giro aislacionista que el ex presidente Donald Trump imprimió a su gestión. El cambio de rumbo, señalado por el regreso de los partidarios de la globalización a la Casa Blanca, implica retomar una interacción bilateral que, más allá de si resulta deseable o no, es en todo punto inevitable e indispensable para el curso de la economía mexicana.

De manera inevitable, el acento de las pláticas que tienen lugar hoy se encontrará en las muchas y complejas aristas del tema migratorio, el cual ha devenido central tanto en la agenda de Biden como en la del presidente Andrés Manuel López Obrador a raíz del imparable éxodo de personas provenientes principalmente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití, quienes huyen de la asfixiante miseria y la falta de oportunidades en sus lugares de origen. En este sentido, el DEAN ofrece un contexto idóneo para que Washington pondere la propuesta mexicana de trascender la visión policial y combatir a la migración en sus causas mediante el impulso al desarrollo del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, pues, como expresó el martes López Obrador, no se puede resolver con medidas coercitivas un problema que requiere un tratamiento de fondo, integral, que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos . Atender el proyecto mexicano representa para el mandatario estadunidense la oportunidad de articular la política migratoria con la reactivación económica que ahora impulsa mediante un histórico programa de estímulos, y con la humanización del trato a los migrantes que fue bandera electoral del demócrata.

En esta discusión no puede perderse de vista que, salvo excepciones, los migrantes que llegan a México en situación irregular no buscan permanecer aquí, sino alcanzar el territorio estadunidense desde nuestra frontera norte, por lo que no puede alcanzarse una solución de fondo sin la participación preponderante de Washington. Dicha solución pasa por que Estados Unidos rompa las inercias sociopolíticas en las que se encuentra atrapado y emprenda un proyecto de futuro acorde con sus propias necesidades de mano de obra, con los derechos humanos de quienes anhelan residir en su territorio y con sus preocupaciones en materia de seguridad interior.