Reuters, Afp, Sputnik, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 9 de septiembre de 2021, p. 27

Kabul. Un grupo de mujeres protestó ayer en esta capital contra el gabinete anunciado por los talibanes y para reivindicar su derecho a formar parte del futuro político de Afganistán, al tiempo que el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, afirmó que el Talibán debe ganarse su legitimidad ante la comunidad internacional y la Unión Europea lamentó que el nuevo Ejecutivo afgano no sea inclusivo y representativo como prometió.

Por segundo día consecutivo, las mujeres se manifestaron en la calles de esta capital en protesta porque el gobierno del Talibán no incluyó a nadie del género en algún cargo, pese a que prometieron que gobernarían hombro con hombro con ellas. En sus pancartas se leía: un gabinete sin mujeres es un fracaso .

Una manifestante declaró al diario británico The Independent que en la protesta del martes, talibanes golpearon a mujeres con sus rifles para dispersar la movilización, y aseguró que desde que tomaron el poder advirtieron a estudiantes de todas las edades que no vayan más a la escuela y que deben estar cubiertas de pies a cabeza.