Ayer El Salvador decide iniciar con el uso de criptomonedas y la criptomoneda en uso baja más de 10 por ciento; si un vendedor de autos decide que ya no la acepta puede bajar 15 o 20 por ciento; entonces esta desviación estándar es una fricción que hay que resolver si en realidad queremos que sea un activo con valor más adelante.

Al participar en un foro virtual, el representante de la banca consideró que una de las amenazas que ven las instituciones financieras respecto del uso de los activos digitales es que no son reconocidos como una moneda de cambio oficial.

Se trabaja la confianza, quién genera la confianza y a partir de quién. Saber quién las mina y quién ve el número de capacidad de operaciones y bajo qué criterios y quién responde por el valor de este tipo de monedas , puntualizó.

El presidente de la ABM consideró que, por el momento, es poco probable que algún banco central las autorice como una moneda oficial.

Una amenaza para el sistema financiero es que no son reconocidas como un medio de cambio, no vemos en el futuro cercano que los bancos centrales, que han hecho un gran esfuerzo en todo el mundo para que sus monedas sean un elemento de confianza, (las monedas digitales) no cuenten con estas capacidades , argumentó.