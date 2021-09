Indicó que la solicitud no incluye al delantero del Everton, Richarlison, quien fue liberado previamente por su club para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La información es correcta. Sólo estamos pidiendo que la FIFA cumpla con las regulaciones después de que los jugadores no se presentaron (a la convocatoria internacional) , dijo el portavoz de la CBF.

Fuentes revelaron a Reuters que la Federación Brasileña de Futbol (CBF) activó un periodo de restricción automática de cinco días, el cual impide a los clubes elegir a jugadores no liberados. El organismo carioca confirmó haberse puesto en contacto con la FIFA para hacer cumplir sus reglas.

Liverpool, Manchester United, Chelsea y Manchester City son algunos de los equipos que no cedieron a sus futbolistas sudamericanos porque debían viajar a países ubicados en la lista roja del gobierno británico por el Covid-19, por lo cual deberán decidir si los dejan sin jugar este fin de semana o se arriesgan a recibir una sanción.

Manchester. Los clubes de la Liga Premier de Inglaterra podrían ser sancionados por la FIFA si alinean este fin de semana a los jugadores sudamericanos que no fueron liberados para disputar con sus respectivas selecciones los partidos de las eliminatorias mundialistas.

Asimismo, Wolverhampton, Newcastle y Watford, junto con el equipo de segunda división Blackburn Rovers, también podrían perder elementos luego de que las federaciones de México, Chile y Paraguay activaron el periodo de restricción.

En el caso de México, los Wolves se negaron a prestar al delantero Raúl Jiménez para el inicio de las eliminatorias de la Concacaf.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, cualquier club que alinee a un jugador durante el periodo de restricción podría enfrentar una acción disciplinaria. No obstante, no está claro el tipo de sanción.

Por otro lado, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, exhortó ayer a entrenadores de selecciones y federaciones de Sudamérica a ponerse firmes contra los clubes de Europa en la próxima convocatoria rumbo a Qatar 2022.

Al mismo tiempo, defendió la inclusión en su equipo de cuatro jugadores de clubes ingleses, lo cual detonó la suspensión del encuentro ante Brasil el pasado domingo, y acusó al anfitrión de incumplir con el protocolo de Conmebol.