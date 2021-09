Pero en un acto de presentación, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, advirtió que por mandato presidencial se había decidido que la feria no se convirtiera en un acto político , al sostener que su intención es que no se vire ni para un lado ni para el otro, así que se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra .

La razón aludida es que no quieren convertir la feria en un acto político ni para un lado ni para el otro , por lo que optaron por invitar a voces más neutras . Los autores denuncian la elaboración de listas negras , de censura y de querer impedir que durante el encuentro literario se hable de los graves problemas que atraviesa el país, como la guerra, la pobreza y el aumento de la desigualdad con la llegada de Duque al poder.

Después se supo que entre los autores que representarían al país no estaba la mayoría de los grandes nombres, que son también voces críticas de la gestión de Duque o que abordan en sus obras sin tapujos la dura realidad económica y social de Colombia. La exclusión de estos nombres también tenía la intención de evitar que coincidieran con el propio Duque, que participará en los actos de Madrid el 16 y 17 de septiembre.

Lista negra

El escritor Santiago Gamboa incluso se preguntó irónicamente si no están ante la elaboración de una lista negra del gobierno. Algo sobre lo que tienen dudas otros muchos autores colombianos, entre ellos quienes residen en Europa e integran la plataforma de Unidad Insurrecta Acción Arte (UIPA), la cual emitió un manifiesto en el que no sólo critica con dureza al gobierno de su país, sino que también hace un llamado al resto de autores y artistas colombianos a firmar una petición pública para que Duque no acuda a la feria y se venza así la censura. Y afirmó que “el intento del presidente Iván Duque, utilizando la Feria del Libro de Madrid, para limpiar la imagen del gobierno de Colombia en el exterior empieza a ser un desastre.

Y no se podrá ocultar el riesgo a la vida en Colombia, según Indepaz: 174 lideresas y defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz, 123 asesinadas durante el gobierno de Duque y 19 en lo que llevamos de este 2021.