Es cierto que no obstante con presencia consolidada de 160 años o más, dependiendo de cada país latinoamericano, al pueblo evangélico, desde distintos espacios canónicos , que se consideran legítimos y con el derecho de legitimar, o no, a otros, se le cuestiona su mera existencia en estas tierras. Al respecto, Pablo Semán apunta: “Quienes observen este fenómeno [el de la pluralización religiosa] en una temporalidad más larga podrán darse cuenta de que el contenido de El reino coincide casi punto por punto con los discursos que tenían algunos sectores del catolicismo hace 40 o 50 años ante la emergencia de lo que para ellos era la ‘invasión de las sectas’. El público secularizado y militante de la secularización transita, sin saberlo, el mismo surco que transitó el catolicismo y que no lo llevó muy lejos en su intención de erosionar o acotar el crecimiento evangélico”. La teoría de la invasión puede dejar satisfechos a sus propagadores, pero no entiende ni explica la movilidad religiosa que tiene lugar cada día en América Latina.

Los abusos de todo tipo que perpetran el pastor Emilio y su esposa Elena amparados por un manto de santidad sí acontecen dentro de comunidades religiosas evangélicas o posevangélicas. La vulneración de la integridad de las personas y sus derechos son posibles por la concatenación de múltiples factores, realidad de la que sacan provecho vivales abusadores. Tal vez, en lugar de usar la frase de Gramsci, los creadores de El reino habrían hecho bien al citar Mateo 7:15, donde Jesús advierte: Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces .