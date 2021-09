D

on Sergio, agricultor de 55 años de edad, lleva mil 750 días exigiendo que al fin llegue la hora de la verdad y justicia para su hijo Óscar Luna, asesinado junto a otros siete indígenas mixtecos en Nochixtlán, aquel aciago domingo 19 de junio de 2016. No se cansa. Don Sergio es el símbolo de la resistencia indomable e incorruptible de las familias afectadas por aquel crimen de Estado.

Cerca de las 3 de la tarde, del 11 de agosto de este año, don Sergio, sus compañeros del Comité de Víctimas (Covic) y abogados llegaron a una de las lúgubres oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. Los recibió un personaje de nombre Germán Adolfo Castillo Banuet. El fiscal no está; yo atiendo en su nombre , les dijo el funcionario.

Queremos saber la respuesta a nuestra petición de crear el equipo especializado multidisciplinario para agilizar la investigación de la masacre perpetrada en Nochix­tlán , recordó la comitiva al representante del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. El funcionario soltó: La FGR no trabaja con equipos de ese tipo; además, no tenemos dinero, y ustedes no saben ni lo que quieren . Don Sergio se mordió los labios de coraje; le sobraban razones de soltarle un buen golpe con su fuerte brazo campesino. Se contuvo. Impuso su sencillez y su educación provinciana.

Entonces los visitantes le plantearon algunas preguntas: ¿Cuándo van a citar a declarar a los personajes que el senador Miguel Ángel Osorio Chong mencionó en su comparecencia ante un juez en mayo pasado?, ¿cuándo citan a declarar al ex presidente de la República Enrique Peña Nieto? Germán Adolfo Castillo Banuet endureció el rostro y les dijo muy molesto: No veo la razón por la cual debamos citar a Enrique Peña Nieto, a menos que nos lo ordene un juez de control . La comitiva comprendió entonces que tratar con un funcionario así era inútil. Tendrían que regresar a Nochix­tlán, informar de lo acontecido a todas las familias en lucha por la justicia y la verdad, y volver en otro momento a la FGR, con un nuevo plan, que obligue a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de impartir justicia.

La masacre de Nochixtlán no fue reconocida como crimen de Estado por el gobierno anterior, ni por el gobierno actual. Buscan tergiversar los hechos y justificar la criminal actuación de la policía federal y sus altos mandos. Obstaculizan la ley con argumentos técnicos y científicos. Es cínica la actitud de los policías, jefes policiacos y funcionarios citados a declarar –casi a la fuerza–. En sus declaraciones se dicen inocentes y llamados por el Estado para salvar a la sociedad, la moral y las familias mexicanas. Se consideran casi héroes.