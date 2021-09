Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 11

Al igual que en Tapachula, Chiapas, del otro lado de la frontera entre México y Guatemala la capacidad de atención a los migrantes está desbordada.

No se observa el mismo escenario que en territorio chiapaneco, donde miles de haitianos pernoctan en las calles, sin servicio médico y con dificultades para conseguir alimentos, ya que no buscan quedarse, por lo que la mayoría sigue de paso sin detenerse, coinciden guatemaltecos. No obstante, la casa del migrante está al tope de su capacidad, con un aforo que tuvo que ser reducido por la pandemia. También el retorno de guatemaltecos deportados por las autoridades migratorias de México está en aumento.

Esvin Marroquín, párroco del templo del Señor de las Tres Caídas, en Tecún Umán, Guatemala, relata cómo la combinación entre Covid-19, pobreza, violencia y corrupción ha puesto en riesgo a toda Centroamérica.

No van a parar la migración, van a continuar los flujos de personas; además, por la situación mundial de la pandemia y los desastres naturales, creció más todavía , advierte desde la oficina parroquial, donde atiende a los fieles que hacen fila para que los reciba.

Explica que ya no se registran caravanas, pero el tránsito de migrantes no se ha detenido. Se combina con la llegada hasta de siete u ocho camiones de personas deportadas. Aunque sólo deberían recibir a guatemaltecos, también retornan desde México a haitianos y de otras nacionalidades, quienes requieren atención, porque al llegar no traen ni un peso o quetzal en la bolsa.

Al mediodía, Luis y Carlos, dos jóvenes hondureños, descansaban en la plaza principal de la localidad, cabecera de la municipalidad de Ayutla. Acuden una vez al mes desde hace medio año que llegaron a Guatemala, porque ahí es donde presentaron su solicitud de refugio, que fue aceptada luego de huir de una pandilla.