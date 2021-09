Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 7

Horas antes de que la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara el proyecto contra la criminalización del aborto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su caso alentaba la resolución en ese poder.

He actuado con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos avivar ninguna confrontación , destacó. Y puso sobre la mesa la razón de su postura: no puede exponerse a un desgaste desde el ámbito de la investidura presidencial.