De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 4

Dos personas fueron arrastradas por la corriente de agua debido a la crecida del arroyo El Rosario, a causa de las fuertes lluvias, en el municipio de Coahuayutla, Guerrero, la noche del lunes, informó la Secretaría de Protección Civil estatal; se trata de la hija del ex alcalde Mario Sánchez y un hombre aún no identificado. Hasta ayer, los cuerpos no habían sido recuperados.

La dependencia reportó que el martes continuaba la búsqueda de cadáveres, con el apoyo de Protección Civil municipal, voluntarios y familiares, en las comunidades Las Nopaleras y Las Juntas.

En tanto, una intensa precipitación pluvial en el municipio de Tlalchapa causó afectaciones a por lo menos 10 viviendas por el desbordamiento del arroyo Los Muertos, el cual pasa cerca de la cabecera municipal.

En Morelos, Zenón Torres, quien fue arrastrado por la corriente de agua acumulada en la barranca Tepanate, del municipio de Tlayacapan, la noche del 2 de septiembre, fue hallado muerto a las orillas del río Yautepec, en Tlaltizapán, dijeron autoridades de esta demarcación.

Con el deceso del hombre de 60 años de edad, suman cinco personas fallecidas a causa de las intensas lluvias de esa noche. El cuerpo lo encontraron el domingo y quedó plenamente identificado el lunes. Ayer lo entregaron a sus familiares.

En Cuernavaca, un cerro de Buenavista del Monte se desgajó a causa de las precipitaciones ocurridas durante la madrugada del martes. Por el derrumbe, la carretera que comunica a la capital morelense con ese poblado quedó parcialmente cerrada.