M

ientras no resuelvan los problemas que originan la emigración masiva (aquí y en todas partes del planeta) no cesará el flujo de personas en busca de mejores niveles de bienestar y seguridad que les son negados en sus naciones de origen. De acuerdo con la ONU, la estimación más reciente sobre el particular (2019) dio cuenta de la existencia de 272 millones de migrantes internacionales, y contando, equivalentes a 3.5 por ciento de la población mundial.

Ante este delicado panorama, y con base en lo que México enfrenta por estos días, el presidente López Obrador envió una carta al mandatario estadunidense, Joe Biden, en la que subraya la importancia de iniciar una nueva etapa en política migratoria , porque la gente tiene que optar por emigrar, pues no tiene opciones, no hay esperanzas en sus pueblos; entonces ya es tiempo, donde lo fundamental sea el desarrollo de los pueblos, su bienestar .

En esa misiva el mandatario mexicano propone ordenar el flujo migratorio, llevando a la práctica un plan para que haya trabajo en Centroamérica, se atienda a los pobladores de Honduras, El Salvador, Guatemala, con enfo-que en las causas, lo que siempre hemos dicho . Además, plantea revisar a fondo que hay necesidad de fuerza de trabajo tanto en Estados Unidos como en Canadá. No hay trabajadores suficientes para impulsar el crecimiento económico en América del Norte . Por ello, en lugar de estar deteniendo todo el flujo migratorio hay que atender en las comunidades de origen a la gente, que tengan alternativas y también abrir la posibilidad de que se entreguen visas temporales de trabajo, porque se va a necesitar impulsar la producción .

Andrés Manuel subraya en su carta a Biden: es urgente tener una visión distinta en política migratoria, no se puede con medidas coercitivas resolver un problema que requiere ser tratado a fondo, integral. Que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos .