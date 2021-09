D

os personajes destacan como los más sobresalientes de las últimas décadas de la vida nacional, uno en el terreno político y otro en el financiero: Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim. Han mantenido una relación con altas y bajas al paso del tiempo. Cayó en los tiempos del desafuero, probablemente Andrés Manuel esperaba más apoyo de Slim, a quien había distinguido como líder de un grupo para la restauración del Centro Histórico de la Ciudad de México. A ese comité pertenecieron el cardenal Norberto Rivera, Jacobo Zabludovsky, José Iturriaga y Guillermo Tovar. En este sexenio se encuentran en su mejor momento. Andrés Manuel y Slim comparten afinidades personales: ambos son insanamente ahorrativos ( marros , en lenguaje coloquial) y son aficionados al béisbol; también experiencias de vida: han sufrido problemas médicos graves y enviudaron. Andrés Manuel tuvo suerte de hallar en su camino a la bella e inteligente Beatriz. Slim sigue soltero, se dijo años atrás que cortejaba a la reina Noor de Jordania pero la relación no fue más allá porque la llamaba por cobrar. Volviendo a los temas actuales, Andrés Manuel prácticamente ya desafanó a la constructora de Slim de las probables responsabilidades que tuvo en la tragedia de la Línea Dorada del Metro, no obstante que el dictamen confirmado ayer revela que hubo deficiencias de origen en su construcción. Antes de eso, Slim había llegado a un pronto acuerdo en el conflicto que estalló con empresarios de fuera y dentro de México por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, del cual era el principal contratista. Este fin de semana ocurrió un incidente que van a recordar siempre: visitaban el Tren Maya, obra en la que Slim tiene importante participación. El helicóptero en que viajaban había despegado en Tenosique, con dirección a Campeche, y se vio comprometido por el mal tiempo, tuvieron que sacarle la vuelta a una tormenta , narró Andrés Manuel en la mañanera y la pericia de los pilotos militares les salvó de algo impredecible. Felicidades, el país los necesita mucho, no necesitan tomar tantos riesgos; como dicen por ahí, hay más tiempo que vida .

