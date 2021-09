Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 30

Minutos antes de las 10 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje por redes sociales para informar sobre las secuelas del sismo de este martes, con epicentro en Acapulco, Guerrero.

Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores: piedras, caídas de bardas. Lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México.

Dijo que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, hizo una consulta y una revisión en todas las zonas militares y ese fue su reporte.