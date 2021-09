Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 7

Además de la música, a Rodrigo Sánchez, del dúo de guitarristas Rodrigo y Gabriela, le interesan el diseño y la alimentación. Motivado por el estilo de vida vegano que adoptó hace varios años, el músico ha podido conjuntar sus otras dos aficiones en La Raíz de la Tierra, restaurante vegano que comenzó en Ixtapa-Zihuatanejo en 2017, y que este año ha abierto una nueva sucursal en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Básicamente hice un lugar en el cual a mí me gustaría asistir. Con comida a base de plantas, con buena música, con libros, con la cultura que hay ahí , explicó Rodrigo en entrevista. Esa inquietud por los espacios le surgió hace ya varios años, durante las primeras giras que hacía junto a su compañera musical Gabriela Quintero. Aunque en la actualidad es distinto, por entonces, al terminar de dar un concierto los músicos solían tener dificultades para encontrar restaurantes donde no se usaran productos animales, incluso en países como Francia.

A pesar de que las expectativas en un inicio no eran muy grandes por no haber abierto la Raíz de la Tierra con una intención lucrativa, el proyecto de Sánchez logró prosperar gracias a la aceptación que tuvo su idea. Incluso durante la actual crisis sanitaria, el apoyo de los consumidores locales les ha permitido mantenerse, tuvimos la fortuna de poder apoyar a nuestro personal también, y no corrimos a nadie , señaló el músico.

En contraste, viajando por San Miguel de Allende, Rodrigo se dio cuenta de que muchos lugares habían sido cerrados, así que decidió llevar su idea también a dicha ciudad. Yo no lo veo como un negocio, quizá lo es, pero no es mi intención. Yo hago las cosas de lo que siento , precisó el guitarrista, “es como si yo hubiera pensado, cuando estábamos empezando el proyecto de Rodrigo y Gabriela: ‘vamos a hacer esto para ganarnos un Grammy’, o sea, no. Es de corazón, igual hacemos lo del restaurante de corazón”.

Motivado en parte por Gabriela, quien practica y promulga más activamente el veganismo, llegando incluso a dirigir una cooperativa local que promueve ese tipo de consumo en Zihuatanejo, Rodrigo terminó cambiando definitivamente a ese tipo de alimentación hace alrededor de 16 años. Mientras miraba a su gato sin poder distinguir grandes diferencias entre su mascota y una vaca, decidió dejar los alimentos animales.