Explicó que si bien la austeridad ha permitido limitar la deuda, también ha sido un freno importante para la economía, incluso antes de la crisis provocada por la pandemia . Lo que debería hacerse en este contexto de recuperación es una política fiscal expansiva, mayor gasto público que ayude a inyectar este dinamismo que tanto hace falta en el país .

No obstante, ese gasto está contenido por una reforma hacia una estructura fiscal más progresiva que no será, quedó enterrada por diversos funcionarios, empezando por el Presidente.

Cruz explicó que la gran debilidad es esta estructura impositiva que no es progresiva , que no recauda más al capital. Si bien se ha logrado corregir, ser más eficiente, esto no va a dar más si no se genera una reforma fiscal como la que prevalece en países ricos . Estimados de Citibanamex apuntan a que el paquete económico contendrá ingresos por 22.4 por ciento del PIB, mientras el gasto alcanzará 24.9 por ciento.

El problema de no recaudar más es que te constriñe el gasto y he ahí donde está el mayor meollo del asunto , porque los ingresos deberían alcanzar 30 por ciento del PIB para proveer buenos servicios públicos, explicó Cruz.