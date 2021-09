Arturo Carranza, analista del sector, explicó que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo razón al mencionar ante inversionistas, la semana pasada, que con la reforma energética de 2013 no se discutió cómo tratar el balance financiero de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Petróleos Mexicanos (Pemex) no tuvo piso parejo financieramente con la reforma energética, por lo que la deuda puede ser manejada como soberana para obtener financiamiento en mejores condiciones al tener el respaldo del gobierno federal, consideraron especialistas en materia energética.

Dijo que si bien se puede utilizar los DEG (derechos especiales de giro), se debe cuestionar cuál tipo de deuda se pagará en caso de que se utilice para Pemex. Explicó que si es de corto plazo, es para proveedores, pero si es la de largo es deuda por vencerse en 2021 y no hay liquidez. Utilizará para renegociar las de largo plazo para el futuro en vencimiento , expuso.

Raúl Ignacio Morales Chávez, académico de la FES Aragón de la UNAM comentó que la deuda de las empresas productivas no son obligaciones del Estado, pues así está establecido en la Ley Federal de Deuda Pública.

Se tendría que modificar la ley para que el gobierno absorbiera la deuda de Pemex. Como está planteado ahora se establece con claridad que los pasivos de Pemex no son obligaciones del Estado, no se puede . Dijo que si bien el pasivo de la empresa es deuda pública, no puede tener ese carácter. Agregó que Pemex puede negociar su financiamiento, pues es autónoma.

Carranza comentó que se espera que en el paquete económico que Hacienda entregue hoy al Congreso de la Unión se muestre una estrategia financiera para Pemex, pero también el uso de los DEG que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda de la petrolera.