Miércoles 8 de septiembre de 2021

No es una presea de bronce, sino una medalla de vida , apreció la nadadora Nely Miranda, mientras presumía en entrevista por zoom el metal de bronce que ganó en la prueba de 50 metros pecho S4 en Tokio 2020, adonde llegó por sorpresa, con sólo cuatro meses de entrenamiento en agua, que asegura le valieron lo de cuatro años, y luego de recuperarse satisfactoriamente de una de las recaídas con las que ha batallado por su discapacidad: lesión medular ocasionada por una caída a los 23 años.

Hoy a sus 49, resalta la motivación que, está segura, la llevará al Mundial de Portugal 2022 y a los Paralímpicos de París 2024.

Por la pandemia, como el resto de los nadadores, el entrenamiento quedó detenido y Nely volvió al agua hacia finales de 2020 invitada a inaugurar una alberca en el Puerto de Veracruz, donde vive. Desde entonces hizo sesiones esporádicas y con asistencia de su médico, por precaución a que no se presentara alguna convulsión, como las que enfrentó previo a los Juegos Olímpicos de Río 2017.

Aquellos episodios requirieron de una operación y no pudo retomar su carrera para los Parapanamericanos de 2019. Hacia finales de 2019 y lo que iba de 2020, ya no tuve convulsiones, estaba del otro lado. Se viene lo de la pandemia, se suspenden los Juegos, y me empiezan a dar autorización de hacer ejercicio paulatinamente, así aquí en casa hice trabajos con ligas, con botellas de agua y después trabajo dirigido en videoconferencias con el entrenador nacional, que nos mandaba ejercicios simulando la natación, y todo el tiempo mi visualización fue como si estuviera dentro del agua. Así me proyecté .

Por la falta de preparación a la que la habían llevado la pandemia y las complicaciones de la discapacidad que Nely había experimentado, pocos creían, incluso la nadadora, que podría si quiera calificar a la cita de Tokio, y menos volver a subir al podio después de haberlo logrado en Pekín 2008, donde ganó dos oros, en 50 y 100 metros libres, y un bronce en 50 libres en Río 2016.