Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. a11

Cooperstown. Derek Jeter visitó Cooperstown cuando era un chiquillo hace cuatro décadas y asegura que no recuerda mucho del viaje. Regresa esta semana y seguramente no se olvidará de ningún momento. Después de un retraso de más de un año, el ex campocorto y capitán de los Yanquis de Nueva York será exaltado hoy al Salón de la Fama del Beisbol, acompañado por otros tres que fueron incluidos en la clase de 2020: Ted Simmons, Larry Walker y el fallecido Marvin Miller.