Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 4

El libro de arte Teresa Velázquez (Editorial Fauna, 2021) nace de la necesidad de tener un registro y documentación de la trayectoria de un artista, para así facilitar su investigación. Al mismo tiempo, significa una fortuna crítica , es decir, el reconocimiento de la crítica respecto al trabajo de uno, expresa la pintora Teresa Velázquez (Ciudad de México, 1962).

Para los artistas que han vivido de la pintura durante los pasados 40 años, como Velázquez, hace falta contar con un material de esta clase para poder hacer una revisión más general y ver qué se hizo en el género a escala nacional en el periodo en cuestión. Qué logros hubo, dónde nos empantanamos, qué se avanzó, qué se invirtió por parte del Estado. O sea, un diagnóstico y un análisis a escala general , asegura en entrevista. Hay catálogos de las exposiciones, pero no este tipo de revisiones. Sugiere, incluso, que haya una partida oficial para imprimir estos materiales.

La suerte de la obra artística siempre es incierta, como bien ha dado cuenta Velázquez. Hace ocho años, ante la imposibilidad de contar con un espacio adecuado para mostrar en la Ciudad de México la obra que estuvo en las exposiciones The turn of the gyre (2009), en el Instituto Mexicano de Cultura en San Antonio, Texas, y Pasado meridiano (2013) en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en Zacatecas, se decidió elaborar esta publicación.