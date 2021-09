Eltit también recordó su llegada a México en los años 90, después de 17 años de dictadura en su país. Nunca he olvidado el sufrimiento ocasionado por (Augusto) Pinochet y sus aliados. Mantengo un duelo permanente por los detenidos y desaparecidos, los asesinados, la tortura, la prisión política, la vigilancia, la delación, la pobreza .

Se refirió al descubrimiento de un ambiente fascinante en referentes culturales, paisajes sociales, el despliegue de lenguas originarias, la extraordinaria creatividad artesanal, la centralidad alimenticia del maíz , la música en este país.

Conoció en México a los hijos del exilio chileno, a Galo Gómez, periodista cultural de este diario; Sonia Daza, directora de la Casa de Chile en México, y a la escritora Margo Glantz, así como las conversaciones extraordinariamente cultas y desafiantes entre Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, la indiscutible Elena Poniatowska y tantas personas generosas, creativas .

Describió a Fuentes como un patrimonio americano, que excede a México y a su vez lo encarna. Consiguió elaborar una producción literaria extensa, elocuente, dotada de indudable densidad narrativa, junto a la producción de ensayos literarios que permitieron analizar el horizonte analítico del continente .

La galardonada destacó la desigualdad provocada por el binarismo hombre-mujer, masculino-femenino. Se trata de una de las inequidades más impactantes, importantes y dramáticas de la historia, porque ha atravesado los siglos .

Añadió que en el mundo del libro persiste el binarismo, la vocación clasificatoria , que abre un surco en el interior de la producción literaria y ahí en esa fórmula se establece una biologización de la letra o el cuerpo autoral genitaliza la letra como margen deleble. Esta forma opera como generador de desigualdad .

Concluyó: “En estos años me ha movilizado el deseo por la equidad literaria, la desbiologización de la letra. Siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia, pero un escritor tampoco. Lo importante es la escritura, la estética, el deseo que recorre el texto, su audacia, su ritmo, la pausa, el ímpetu”.

Diamela Eltit, la segunda mujer ganadora del premio Carlos Fuentes, participará en un conversatorio virtual hoy a las 17 horas, que se transmitirá desde el complejo cultural Los Pinos en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx y en las páginas de Facebook del recinto y de la Coordinación Nacional de Literatura.