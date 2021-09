▲ Por Desmorir: Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, Anne Boyer recibió el premio Pulitzer de no ficción 2020. Foto cortesía de Sexto Piso

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 3

Hace siete años, la poeta y ensayista estadunidense Anne Boyer (Topeka, Kansas, 1973) fue diagnosticada con un cáncer de mama triple negativo de pronóstico grave que requirió de un tratamiento muy agresivo. Cuando aún estaba en terapia de recuperación decidió contar su experiencia en el libro Desmorir: Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista (Sexto Piso/Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 2021), por varias razones.

Primero, por una deuda de gratitud con sus amigos y las demás personas que la cuidaron durante su enfermedad, y segundo, por su enojo. Estaba enojada, no sólo por haber tenido cáncer, sino por la manera en que lo padecemos en un mundo organizado bajo el capitalismo y el patriarcado, que es miserable. Es una manera que te da vida, te puede proporcionar sobrevivencia; sin embargo, conlleva mucho sufrimiento y alienación, cuando no tiene que ser así , expresa Boyer en entrevista.

Desmorir no es nada más la memoria de la experiencia de una mujer, sino que también revisa la forma en que los sistemas históricos, oficiales, económicos y políticos tratan el cáncer, la enfermedad y el trauma en el mundo contemporáneo. Es personal y no; en 2020 recibió el premio Pulitzer de no ficción.

Boyer, madre soltera habituada a vivir al día, tardó cinco años en escribir el libro: Fue increíblemente difícil porque estaba en tratamiento de recuperación; además, el que recibí me incapacitó. Tenía que aprender cómo vivir de nuevo como persona, además de lidiar con el dolor y las condiciones médicas-económicas, al mismo tiempo que intentaba escribir un libro muy difícil acerca de una experiencia igual .

Hubo momentos en que Boyer consideró imposible seguir adelante, ya que cada vez que abría el manuscrito veía una especie de desesperación ante mí al enfrentar el problema. Al final, el libro empezó a adquirir forma en cuanto me fue posible emplear mi propio lenguaje: la poesía y la experimentación, como una manera de sujetarlo a mis contenidos .

Como creadora, Boyer siempre escribe poesía, porque ésta “lo es todo. Es el todo que siempre está allí para mí. En Desmorir hay pasajes que dan la impresión de que los escribió un poeta”.