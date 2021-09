Elba Mónica Bravo y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de septiembre de 2021, p. 33

A casi siete meses de que empezó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en la Ciudad de México hay quienes han decidido no inocularse. Capitalinos entrevistados coincidieron en señalar que no confían en ninguno de los biológicos que se aplican en la capital del país, debido a la premura con que fueron creados por al menos cinco laboratorios.

Adriana, habitante de Coyoacán, y Francisco, residente de Iztapalapa, expresaron por separado que el mejor blindaje del cuerpo contra el contagio es mantener buen estado de ánimo y físico , así como una alimentación saludable.

A pesar de que la mayoría de los pacientes hospitalizados en las recientes semanas son personas no vacunadas, según autoridades de Salud de la capital, los entrevistados dijeron que mantendrán firme su postura de no vacunarse y no tener miedo al contagio.

Egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la joven señaló que la mayoría de medicamentos y vacunas son sintéticos y tienen efectos secundarios en órganos como el riñón o el hígado, y aunque mencionó que sus estudios pueden contraponerse con la decisión de no inmunizarse, insistió en que la vacuna le genera más dudas que certezas.

Dice confiar más en el uso de aceites y esencias de origen natural certificados con grado terapéutico. Acotó que no duda de la existencia del Covid, pero está en desacuerdo con el manejo que se ha dado a la pandemia.