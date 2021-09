D

espués del triunfo de Morena en julio de 2018 la derecha opositora puso de moda, de un modo perseverante, el llamado a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a sentarse a la mesa a llegar a acuerdos nacionales para una gobernabilidad adecuada que diera solidez y marcha segura a la República. Todos debían sentarse en la misma mesa, como iguales, a resolver los altos asuntos de la nación. Continuamos oyendo ese llamado, ahora con señalamientos de los peligros de no ser oídos. El país está en grave riesgo, según la derecha opositora, de resbalar por precipicios de los que difícilmente saldrá, si no se le oye: todavía es tiempo , la 4T aún tiene la oportunidad de oír la sabiduría verdadera sobre la conducción de la política y la economía nacionales. La polarización social y política, atizada sin cesar por el Presidente, nos llevan a la ruina y a la jungla, si la 4T no corrige el rumbo. Todo ocurre como si, en su momento, los neoliberales en el poder hubieran convocado alguna vez a sus opositores a oír su opinión sobre el desastre social que tenían bien organizado, para el bien de sus bolsillos, con la exclusión social más extrema de las mayorías.

Una sociedad de desiguales, con una disparidad como la de los mexicanos, ha sido una sociedad siempre polarizada: los desiguales de arriba y, muy lejos, los desiguales de abajo. Esos polos infames no los inventó la 4T, sino el capitalismo subdesarrollado, pero fueron alejados más aún por los neoliberales, en conciencia plena de lo que hacían: los mandones y las camadas de sus cómplices y beneficiarios. De Salinas a Peña Nieto.

El neoliberalismo ha sido mucho más que un forma de capitalismo. Es una forma de sociedad y una forma de existencia, como lo han dicho con razón los intelectuales franceses Christian Laval y Pierre Dardot. Lo que el neoliberalismo puso en juego es nuestra manera de vivir, las relaciones con los demás y la manera en que nos representamos a ­nosotros mismos. No sólo tenemos frente a nosotros una ideología y una política económica, sino también una idea de sociedad y una forma de estructuración del ser humano.