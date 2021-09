R

eleyendo hace unos días un hermoso texto en que Jan de Vos nos explica cómo escribió su monumental historia de la Selva Lacandona, recordé las primeras lecciones de viejos maestros que nos transmitían nuestros profesores la primera semana de la licenciatura y la repetían de distintas maneras durante ocho semestres. Y sin embargo, digamos con De Vos que lamentablemente “son pocos los historiadores que siguen a la letra las cuatro operaciones fundamentales… que responden a las siguientes preguntas: 1) ¿quién es el autor de la fuente y dónde, cómo y cuándo la escribió?; 2) ¿pudo y quiso transmitir información verdadera?; 3) ¿cómo entender bien lo que dice?; 4) ¿su testimonio concuerda, completa o contradice otros testimonios?” ( La memoria interrogada [scielo.org.mx]).

Nunca me cansaré de insistir: la crítica y la confrontación de fuentes son la clave del oficio de historiar (como diría Luis González y González), para lo cual son fundamentales el estudio del contexto y el verbo clave de un historiador: comprender. Sirva esto para invitar a leer el libro póstumo de Luis Fernando Granados, que ya está en todas las librerías: Relación de 1520. Hernán Cortés, porque se trata justamente de un muy fino y acabado ejemplo de cómo se hace la crítica de fuentes.

El libro empieza provocando: casi todos nos acercamos, o nos hemos acercado a “esa singular coyuntura histórica que seguimos teniendo la mala costumbre de llamar conquista de México” a través de las Cartas de Hernán Cortés junto con, quizá, la famosa antología de textos indígenas preparada por Miguel León-Portilla, el espectacular relato de Bernal Díaz del Castillo y un puñado de otras fuentes , que están en la base de la mayoría de los relatos –casi nunca análisis– de aquel hecho. Y es que creemos, creímos que el relato de Cortés es el primer testimonio y por ello el más fresco y original . Durante siglos, los historiadores y los no historiadores han, hemos repetido o glosado lo que dice Cortés… y lo que dicen los que siguieron su narración, con variantes en detalles, en profusión, en enfoques, pero no en la línea general de los acontecimientos, como Díaz del Castillo. Es quizá por esta repetición, confirmación de los hechos narrados por Cortés en tantas fuentes subsiguientes (incluida la muy mal llamada Visión de los vencidos), que seguimos creyendo que el de Cortés es el testimonio más fresco y original .