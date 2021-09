Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 8

Es lamentable que en España esté retoñando el franquismo, los progresistas españoles, me refiero a los dirigentes, son muy titubeantes, muy indefinidos y en política hay que anclarse en lo que uno piensa y defiende, no hay que zigzaguear , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de ayer, garantizó a los opositores, a Santiago Abascal, a Mario Vargas Llosa, que nunca vamos a aplicar el artículo 33 de la Constitución a nadie, y si hay alguien vetado, vamos a levantar esos vetos . Con franqueza exigió a sus oponentes que no actúen como El Yunque: “Fuera máscaras, ¡salgan del clóset!, y digan ‘soy fascista y qué’”.

En su exposición, anunció la segunda edición de su libro A la mitad del camino. Y reiteró que está preparado el relevo generacional en el poder, que lo entregará a mujeres y hombres con principios, honrados, no honradones .

En torno a España, reprochó que la subida de precios de electricidad obedece a que el servicio está en control de corporaciones privadas. Al responder a una pregunta zalamera, que le solicitaba opinar sobre sí mismo y su papel histórico, el mandatario cortó: No puedo hablar sobre eso, eso lo dejo al juicio de la historia .

Al tocar el tema de Santiago Abascal, le envió el mensaje por si quiere venir de nuevo, lo puede hacer. Están abiertas las puertas de nuestro país, siempre son bienvenidos todos los extranjeros, aunque sean opositores. Se garantizan todas las libertades para que nadie diga que no puede venir a México. Todos pueden venir: los opositores, representantes de la monarquía, de la derecha, del autoritarismo, clasistas, racistas, profascistas. No hay problema de nada, somos libres en el país y están garantizadas las libertades .