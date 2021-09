Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 4

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que el gobierno mexicano no permitirá ningún tipo de abuso o violación contra los derechos humanos de ningún migrante.

Lo anterior, luego de que el fin de semana pasado se registraran imágenes de elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional deteniendo de manera violenta a migrantes haitianos en Tapachula, Chiapas. Al respecto, aseguró Ebrard al participar en un foro organizado por la revista Expansión, las personas involucradas en los actos violentos fueron cesadas.