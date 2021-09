Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 2

Tapachula, Chis., Los miles de migrantes haitianos y de distintas nacionalidades que se encuentran en Tapachula, Chiapas, viven en incertidumbre y desesperación. Nadie les explica por qué no hay respuesta a las peticiones de refugio que han realizado desde hace meses. Algunos tienen cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) hasta enero. Se preguntan si el atraso se debe a su color de piel y piden, incluso, que otros países ayuden a México para darles comida y atención médica.

Este lunes, Carilne salió de una oficina de la Comar con una sonrisa incrédula. No me dijeron nada , indicó azorada al no hallar certeza de si su caso será atendido. Sólo recabaron sus datos y los de su esposo, Jacky, así como los de sus dos hijas, Wood-Mylove y Mendjena, de tres años y diez meses, respectivamente, quienes nacieron en Chile durante su periplo desde su país caribeño. Tras esta primera visita, dejó el lugar sin saber cuándo debe regresar.

Makenley Pierres busca ayuda para su esposa gestante de seis meses; en dos meses que lleva en territorio mexicano nadie la ha atendido, pues acudió a un par de médicos que no la quisieron recibir por no poder comprobar su estancia migratoria. Dejó América del sur con su esposa, quien fue víctima de agresiones sexuales en su paso por el norte de Colombia. Su mirada se moja de lágrimas al momento de manifestar que no sabe dónde atenderán el parto.

Se sienten relegados

Sentado en un triciclo de un amigo al que acompaña a vender agua, Jean Carlos expresa que con cada rechazo en la comisión está peor. Viaja con dos hijos y su esposa, y a veces no tienen ni para comer. Afirma que los hondureños y guatemaltecos han tenido mejores resultados y a los haitianos, como él, les retrasan los procesos. Creo que es por racistas, por discriminación .