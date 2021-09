Visas temporales

Insistió en que de esa buena relación comercial se desprenden ventajas: en Estados Unidos tienen un amplio plan para crear infraestructura local y significa un monto elevado de recursos económicos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es convencer (a Washington) de que se puede regularizar, ordenar el flujo migratorio, porque se necesita fuerza de trabajo .

No es nada más dispersar fondos, dijo, hay que producir en Centroamérica porque, si no, se dispersan recursos financieros y una cantidad considerable de ese dinero termina en los mercados de Asia. “¿Cómo no vamos nosotros en América del Norte a tener capacidad para producir electrodomésticos?, ¿por qué un estadunidense compra un refrigerador y se lo entregan en tres meses, si podemos estar produciendo en América del Norte todos los electrodomésticos? No depender de Asia. Además, ¿de dónde va a salir la fuerza de trabajo para la construcción de carreteras, edificios, vivienda, toda la infraestructura?