l episodio de Vox en México –el instrumento beligerante más moderno construido por el franquismo– se escribió con la sangre azul del panismo en un hecho bien pensado y bien acordado entre la ultraderecha.

El encuentro y la firma de la Carta de Madrid no tiene nada de fortuito; se pensó y se repensó entre los panistas y no porque estuvieran en desacuerdo con el pensamiento de los franquistas, sino porque no medían con exactitud las reacciones que provocaría tal reunión.

Según nos han comentado, Vox corrió la invitación a Acción Nacional al igual que lo hizo con otros actores políticos de la derecha latinoamericana, como es el caso de Ecuador, y se cruzaron argumentos para afianzar la alianza para combatir al comunismo en la región.

Así, luego de algunas consideraciones, se acordó –entre Vox y el PAN– hacer público el encuentro entre los liderazgos partidistas, y con ello enfrentar las consecuencias o, como ellos acordaron, medir la aceptación de la gente a la cruzada a la que se comprometieron; es decir, tanto las intenciones como la difusión de sus eventos era, y es, parte de la estrategia del grupo español que además –esto no consta en la firma de los acuerdos– habrá de convertirse, o ya se convirtió, en el principal asesor de la ultraderecha mexicana mediante un despacho del que ya se ha hablado.

La foto de los panistas miembros del Senado, alrededor de Santiago Abascal, nieto de un funcionario del franquismo en el País Vasco, dan una idea de qué tan en desacuerdo estuvieron los azules, que se miran contentos arropando al que alguna vez fue miembro del Partido Popular y al que renunció porque no estaba tan a la ultraderecha como él pretendía.

Pero lo sucedido con el PAN nos enseña que estos azules de nuevo cuño nada tienen qué ver con las ideas fundacionales de esa organización y que su lucha por la protección de las empresas corruptas es su verdadera filosofía.

Y en esa forma de pensar nos encontramos a Felipe Calderón y al lenguaraz Fox –que bien rima con Vox–, que permitieron que muchas empresas españolas y de otros países saquearan impunemente las riquezas naturales de México, pero que ahora parecen renegar –en el discurso– del panismo voxista, aunque no haya distingos en sus formas de actuar.