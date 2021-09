E

s prácticamente cotidiana la queja de no pocos gobernadores: no tenemos recursos, no nos alcanzan, no la libramos, no podemos pagar la nómina burocrática ni la magisterial , etcétera, etcétera, y responsabilizan al gobierno federal por no entregar a tiempo las partidas presupuestales que por ley corresponden a las entidades de la República. El lamento es recurrente, al igual que el malo de la película .

Sin embargo, en lo que respecta al gobier-no federal el presidente López Obrador ha sido puntual: “a los estados de la República se les han entregado puntualmente las participaciones en todos los casos; es más, se les dieron hasta por adelantado, al grado de que ahora que hay problemas en algunas entidades donde hay cambios, los (gobernadores) que van a entrar están planteando que ‘ya no les entreguen todo (a los que se van), porque no nos va a quedar na-da’, pues hay casos en los que se dio por adelan-tado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. ¿Qué pasó? Pues que vienen arrastrando problemas financieros, se endeudaron muchos estados. ¿Por qué no administras bien? ¿Por qué no aplicas un plan de austeridad? ¿Por qué sigue el derroche? ¿Por qué solapaste al que endeudó al estado y no dijiste nada?, porque te ayudaron en campaña, porque estableciste relación de complicidad”.

Los gobernadores, pues, intentan aventar la papa caliente, cuando son ellos los que viven a cuerpo de rey (como si el dinero fuera de ellos), derrochan recursos públicos y para tapar los consecuentes hoyos financieros endeudan a sus respectivos estados en proporción creciente, lo que sólo aumenta el problema, como documenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

Ese organismo del Legislativo ha documentado que las entidades que presentan un mayor incremento en los últimos 12 meses (segundo trimestre de 2020 a igual periodo de 2021) son: Guanajuato, con alza de 58.5 por ciento en términos reales (en este caso la deuda subió de 6 mil 336.2 a 10 mil 411.9 millones de pesos); Yucatán, 49 por ciento (de 4 mil 975 a 7 mil 684.6 millones); Jalisco, 18 por ciento (de 27 mil 487.9 a 36 mil 72.6 millones); Durango, 13.8 por ciento (de 8 mil 228.7 a 9 mil 707.3 millones); y Aguascalientes, 11.4 por ciento (de 3 mil 033.5 a 3 mil 503.6 millones).