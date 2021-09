Reuters, Página/12, Europa Press, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 26

Brasilia. Líderes de 26 países, incluidos ex presidentes, legisladores y académicos de todo el mundo, entre ellos el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel los estadunidenses Noam Chomsky y Cornel West, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa y el ex canciller brasileño Celso Amorin, advirtieron ayer que una insurrección pondrá en peligro la democracia en Brasil , al condenar la convocatoria del gobernante Jair Bolsonaro a movilizaciones en su favor este martes, Día de la Independencia brasileña.

En este contexto, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseveró que el gobernante estimula la violencia y el odio. En vez de anunciar soluciones para el país, lo que hace (Bolsonaro) es llamar a la confrontación, convocar a actos contra los poderes de la república, contra la democracia, la cual él nunca respetó; en vez de sumar estimula la división, el odio y la violencia, definitivamente no es lo que Brasil espera de un presidente , sostuvo en un video divulgado en redes sociales.

Bolsonaro sobrevoló esta capital en helicóptero al reforzar su llamado a manifestaciones hoy en Brasilia y Sao Paulo, donde el mandatario busca defender a su gobierno de supuestos ataques de los jueces del Tribunal Supremo Federal (TSF) y del bloqueo de parlamentarios, que a su juicio, no lo dejan gobernar .

En las marchas se busca cuestionar el actual sistema electrónico de voto, estrategia que Bolsonaro viene empleando desde hace tiempo para no reconocer una eventual derrota en las elecciones del próximo año.

Bolsonaro declaró hace unos días que en las movilizaciones de hoy el pueblo le dará un ultimátum a quienes desafían a la Constitución.

Más de 150 personalidades, entre quienes figuran el ex líder laborista británico Jeremy Corbyn, los ex mandatarios Enesto Samper, de Colombia; Fernando Lugo, de Paraguay, y José Luis Rodríguez Zapatero, de España, así como el ex ministro griego de Economía Yanis Varoufakis, advirtieron:

“Ahora mismo, el presidente Jair Bolsonaro y sus aliados –entre quienes se encuentran grupos de supremacistas blancos, la policía militar y funcionarios públicos en todos los niveles del gobierno– están preparando una marcha a nivel nacional en contra de la Corte Suprema y el Congreso, agudizando los temores de un golpe de Estado en la tercera democracia más grande del mundo”.