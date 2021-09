Héctor Briseño

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 29

Acapulco, Gro., Organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero la presentación con vida de Vicente Suástegui Muñoz, hermano del dirigente opositor a la presa La Parota, Marco Antonio, quien desapareció el 5 de agosto a las 22:45 horas cuando manejaba el taxi en que trabajaba, en la colonia Ciudad Renacimiento.

En un acto efectuado la noche del domingo en el Astabandera, en el acceso a playa Papagayo, organizaciones sociales exigieron que la FGE trabaje de manera profesional y pronta, y haga las detenciones e identificaciones necesarias para la presentación con vida de Vicente Suástegui.