Little, un ladrón basado en delincuentes reales de Baltimore, era probablemente el personaje más querido entre los fans devotos de The Wire, la serie de HBO que se transmitió de 2002 a 2008 y suele verse constantemente en repetición por streaming.

Nueva York., El actor Michael K. Williams, quien al interpretar al ladrón de traficantes de drogas Omar Little en The Wire creó uno de los personajes más populares de televisión en décadas recientes, murió a los 54 años.

Como Little, era un criminal con un estricto código moral y una fama de brutalidad que no siempre era real. Con un cigarrillo en la boca solía anunciar su llegada silbando The Farmer in the Dell.

Tenía muchos de los diálogos memorables de la serie incluido un hombre debe tener un código y todos en el juego, todos en el juego . El personaje también fue innovador como hombre abiertamente gay, cuya sexualidad no era el punto central de su historia.

Williams actuó en las cinco temporadas de The Wire de 2002 a 2008, y su personaje se volvió más importante con cada temporada.