"Estoy completamente devastado. Voy a intentar aguantar para no hacer lo mismo en cinco horas... No estaría mal que nos fuéramos los dos juntos. Es una parte de mi vida, empezamos juntos hace 60 años”, dijo el ícono del cine de 85 años, con voz llena de emoción.

De cunas diferentes

Belmondo nació en 1933 en el seno de una familia de artistas, en un acaudalado barrio a las afueras de París, y estudió en el conservatorio. Actor inclasificable, animal y enérgico, encarnó la generación de posguerra que quería celebrar la vida. Con su físico de quídam, se metía fácilmente en la piel del parisino descarado y bromista.

Nacido en 1935, Delon fue confiado a los cuatro años, tras el divorcio de sus padres, a una familia de acogida, cuyo progenitor era guardia de prisión. En su época de pensionario, se fugó varias veces. Se enroló en la guerra de Indochina sin que nadie se lo impidiera. Sombrío, taciturno, nunca disfrutó de la serenidad interior que conoció Belmondo.

En lo profesional, ambos hombres rivalizaron en taquilla, cada uno cultivando su imagen y encarnando los mismos papeles de policías, truhanes o asesinos.

Belmondo se apoyaba en el humor, la ligereza y la desenvoltura, mientras Delon encarnaba al solitario distante, bajo tensión.

En 1970, Jacques Deray reunió a los dos en Borsalino, la historia de dos jóvenes malhechores que se convierten en los reyes de la mafia en la ciudad portuaria de Marsella.

En la película caminan juntos, jóvenes, brillantes, vestidos impecables con trajes de tres piezas, un cigarro en los labios y el famoso sombrero de gánster inclinado ligeramente hacia un lado. Se vuelven inseparables tras una pelea memorable.

Sin embargo, se enfrentaron en la realidad debido a que el nombre de Delon aparecía primero en el cartel, contrariamente a lo que estipulaba el contrato. Belmondo lo denunció ante los tribunales y ganó. Eran disputas de enamorados , dijo el vencedor años más tarde. Pese a ello, no asistió al estreno del filme.

Siempre se rindieron homenaje mutuamente. Jean-Paul siguió su camino. Yo otro. Eso es todo. Es una gran estrella nacional. Tiene mucho talento y, como a mí, le gusta su profesión y correr riesgos , expresó Delon.