Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 25

Estamos, como nunca se había hecho o ya llevaba tiempo de no invertirse presupuesto público en grandes obras , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio, comprometió que la infraestructura promovida y financiada por el gobierno quedará como parte del patrimonio nacional. Del Tren Maya, insistió, una vez concluido será administrado por las fuerzas armadas.

También ocupó un espacio considerable en su exposición matutina para describir la relevancia del Tren Maya, y por ello emprenderá, cada dos meses, sobrevuelos para supervisar los mil 554 kilómetros de la obra que habrán de ser inaugurados a finales de 2023. En uno de los trayectos se hizo acompañar del ingeniero Carlos Slim, cuya constructora fue contratada para levantar un tramo.

El tabasqueño ratificó que las grandes obras emprendidas por su administración, además del Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles y de Tulum, y el desarrollo del Istmo, formarán parte de los bienes de la nación.

Toda esta obra es del pueblo de México, no hay contratación de deuda. Las empresas se contratan, pero no hay ninguna asociación público-privada, es financiamiento del presupuesto público, del dinero de todos. Toda la obra que se está haciendo es obra pública, no son concesiones; toda esta obra, tanto los aeropuertos, el tren, todo, queda como parte del patrimonio nacional , señaló.