Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. a10

Aunque la selección mexicana de futbol inició la eliminatoria mundialista con triunfos, su estilo de juego no convence. No ha marcado la diferencia, es el mejor representativo de la zona, pero le falta reflejarlo dentro de la cancha , consideró el ex integrante del conjunto tricolor Marcelino Bernal.

Después de dos fechas disputadas en el octagonal de la Concacaf, el combinado nacional, dirigido por Gerardo Tata Martino, se ubica líder de la clasificación, con seis puntos, producto de los triunfos ante Jamaica (2-1) y Costa Rica (1-0). No obstante, el desempeño que el Tri ha mostrado en el terreno de juego ha sido severamente criticado.

Los partidos se han sacado; por fortuna México va como líder de la eliminatoria, pero el equipo sigue sin convencer, aún falta mucho por mejorar, esa es la realidad. Su futbol no ha sido malo, pero tampoco ha sido del nivel que se esperaría de nuestra selección, pues es la que cuenta con más elementos de jerarquía , comentó el otrora jugador.

Aunque por momentos luce superior a sus rivales, el Tri no ha mostrado supremacía, no ha podido ser dominante, le falta tener mayor regularidad y, sobre todo, gol, que es lo que marca la diferencia , dijo.

Sobre la ausencia del delantero Raúl Jiménez, cuyo equipo (Wolverhampton, de la liga británica) se negó a prestarlo para disputar los primeros tres duelos de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, Bernal opinó que “el equipo no puede depender de un solo jugador.