Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 7 de septiembre de 2021, p. 9

El insólito hecho registrado el domingo en el clásico entre Brasil y Argentina, cuando autoridades sanitarias y policías de Sao Paulo entraron a la cancha al minuto cinco y el juego se suspendió, representa un golpe al ego de la FIFA, que tiene ciertos acuerdos con todos los países afiliados para que le den facilidades en torneos internacionales; lo normal es que los gobiernos acaten, se vulneren, pero esta vez no ocurrió así , señaló el abogado del deporte Enrique Ornelas.

Pese a calificar de exabrupto y despropósito la actuación de las autoridades sanitarias de Sao Paulo, Ornelas puntualizó que todos, sin excepción, están obligados a cumplir los reglamentos y leyes de los países. Aunado a que la cuarentena está contemplada e indicada por la Organización Mundial de la Salud. Todos lo saben, la AFA (Asociación de Futbol Argentina) incluida, pero se arriesgó.

Es un tema delicado porque la FIFA, al igual que todos los países del mundo, está obligada a resguardar las leyes de todas las naciones autónomas. El mundo del futbol debe llevar a cabo las eliminatorias rumbo al Mundial, sí, pero no a costa de violentar normas , insistió.

Un caso fácil : Archundia

A su vez, el ex silbante Armando Archundia manifestó: La FIFA no tiene un caso fácil, porque su veredicto sólo se puede basar en lo que reporte el árbitro y el comisario del juego, en lo demás no tiene jurisdicción. Pero adelanto: van a repetir el partido y lo más probable es que lo metan en la fecha que se deja para reclasificación , expuso el también abogado.

En Sao Paulo se informó que la policía federal investiga a los argentinos Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, jugadores de la Premier League, por dar información falsa al llegar a esta ciudad y no cumplir el protocolo establecido ante la pandemia, el cual los obligaba a guardar cuarentena durante 14 días.