E

l éxodo masivo de ciudadanos afganos por el restablecimiento del régimen talibán, un gobierno y un sistema especialmente hostiles con las mujeres y en general con las libertades públicas, así como la reanudación de las caravanas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, con paso inevitable por el territorio nacional, nuevamente han puesto al fenómeno migratorio en el centro del debate público nacional e internacional.

Un análisis sereno de un tema de suyo álgido exige ir más allá de las dolorosas escenas de quienes huyen de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida, y en algunos casos extremos, con el fin de encontrar espacios de hospitalidad y asilo para conservar la propia vida.

La migración es un fenómeno que ha acompañado el devenir histórico de los seres humanos: ha estado presente en los cinco continentes, ha cruzado los océanos y traspasado las fronteras nacionales, y por eso no hay razas pretendidamente puras, sociedades homogéneas, culturas impermeables ni países autárquicos.

La emigración ha sido incesante, y el origen geográfico es el mismo, como señalan José Antonio Marina y Javier Rambaud, en su icónico texto Biografía de la Humanidad: Es necesario recordar que todos procedemos de una misma tribu, la que salió de África, pero cuando 16 milenios después de la separación, la rama europea y la rama americana volvieron a encontrarse, no se reconocieron. Uno de los objetivos de este libro es recordar que pertenecemos a la misma familia . Al origen único sobrevino la diversificación. Por eso, no hay ser humano que no lleve en su código genético los vestigios de diversas razas, culturas y civilizaciones.

Este concepto de origen único, humanidad compartida y flujo permanente debiera fomentar los valores de tolerancia y fraternidad, núcleo de los derechos humanos universales, frente a los contravalores tan difundidos del racismo y la xenofobia, propios de la derecha neofascista.

Contravalores defendidos por organizaciones como Vox, partido español especialmente desdeñoso, discriminatorio, de los migrantes y las culturas originarias, incluida la azteca. Lamentable y peligroso, que su dirigente Santiago Abascal haya sido recibido por senadores del PAN. Ahora sólo esperamos que no hagan lo mismo con Le Pen, fascista de la ultraderecha de Francia.

Una visión integral y humanitaria debiera llamarnos, lejos de los reduccionismos de la derecha, a buscar las causas de fondo, las predominantes, de la migración histórica: los desequilibrios y las inequidades en los niveles y los ritmos del desarrollo entre unas naciones y otras, los indicadores económicos y sociales contrastantes al cruce de las fronteras políticas. A esos factores se han sumado el impacto socioeconómico de la pandemia y los fenómenos de la naturaleza incentivados por el calentamiento global.