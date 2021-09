De la Redacción

Existe una campaña de infiltraciones y hostigamiento contra integrantes de los pueblos del Congreso Nacional Indígena (CNI)-Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que se organizan para defender su territorio y la vida contra los megaproyectos gubernamentales.

Durante las sesiones virtuales que realizaron el sábado y que fueron intervenidas por gente ajena y beligerante, se pudieron comprobar esas actividades, denunciaron los participantes.

En un comunicado, los activistas expresaron su condena a la campaña de infiltración y hostigamiento en nuestra contra, de los que hacemos responsables al mal gobierno y a sus sistemas de espionaje e inteligencia, reafirmando que nuestra lucha es por la vida y ahora el miedo se nos ha cambiado por rabia y rebeldía, por lo que en ella no nos rendimos, ni nos vendemos ni claudicamos. No les tenemos miedo y no daremos un paso atrás en este caminar desde abajo .

Durante una reunión virtual que realizaban los delegados del CNI-CIG y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en el acto denominado Gira por la Vida, junto con la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que saldrá hacia el continente europeo, se registró la intervención virtual en la que se profirieron amenazas.