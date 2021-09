Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 6 de septiembre de 2021, p. 4

Huixtla, Chis., La ilusión de poder llegar a Estados Unidos o al norte de México para cientos de migrantes haitianos, centroamericanos y de otras regiones, entre ellos familias enteras que avanzaban hasta ayer en caravana, concluyó en Chiapas, estado que se ha convertido en el muro de contención para todos los extranjeros con estancia irregular en el país.

Cuando apenas despertaba la mayoría de quienes conformaban el cuarto grupo que intentó lograr este objetivo la semana pasada, ahora con una mayoría de caribeños, y momentos antes de disponerse a dejar Huixtla para seguir su camino, vieron frenado el paso por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de la Guardia Nacional (GN).

Ante el avance de los uniformados, quienes con escudo en mano formaron un cerco, los migrantes que habían partido el sábado de Tapachula se agruparon y, con rostros de temor, lanzaron gritos casi de desesperados para clamar que los dejaran continuar.

No les estamos haciendo nada, sólo venimos por un sueño, no estamos jodiendo a nadie , exclamó una mujer con acento centroamericano que cargaba a un niño de poco más de un año. La súplica no surtió efecto. Varias familias con niños fueron las primeras en ser rodeadas para luego trasladarlas a las camionetas del INM, reforzadas con barrotes en las ventanas.

El resto buscó escapar por las calles aledañas a la cancha de basquetbol donde pernoctaron o por la orilla del río, en total oscuridad a las 5 de la madrugada.

Una hora después, cuando pensaban que los miembros de la GN y del INM se habían retirado, intentaron avanzar. Hay que estar unidos y seguir , gritó una hondureña, pero sólo fue para constatar que medio kilómetro más adelante seguían los cercos.

¿No tienen familia?