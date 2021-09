▲ El baterista, figura central del jazz en México. Foto tomada de la página de Facebook del músico

En 1969 Félix emigra a la ciudad de Nueva York, donde permanece alrededor de cinco años; primero tocó con el grupo del flautista Art Webb y posteriormente con el bajista Stanley Clark y el pianista argentino Carlos Franzetti, además de varios combos de latin jazz.

Al regresar a México, Rodolfo Popo Sánchez lo invita a tocar con el grupo Polyfonías y con el Conjunto de Jazz de la Comisión Federal de Electricidad. En los programas de los innumerables conciertos que ofrecían, destacaban temas como Don’t Blame Me, Al sur de la frontera, Straight no Chaser, Granada, Aranjuez, Basin Street Blues, Manteca, Mack The Knife, Someday y Prince Will Come; piezas del jazz clásico y tradicional que tanto gustaba (y gusta) en nuestro país.

Admirador confeso de bateristas como Roy Haynes, Tony Williams y Jack DeJohnette (con este último cultivó una cercana amistad en sus tiempos neoyorquinos), Félix Agüero fue figura central del jazz en México durante muchos años. Entre las incontables invitaciones que recibió para acompañar a los grandes jazzistas que visitaban nuestro país, podríamos destacar los conciertos de Cannonball Adderley, Clare Fischer, Dave Brubeck y Michel Camilo.

Y entre las grabaciones, destaca sin duda el disco epónimo y familiar del grupo Rabbits & Carrots (Musart, 1970), con Salvador Agüero Rabito en percusiones, Félix Agüero en la batería, el sobrino Roberto Agüero en el bajo y el sobrino Sergio Herrera Agüero en el sax. Con este proyecto estuvieron tocando durante un año en el restaurante bar Los Globos, para después hacer otra larga temporada en el hotel Camino Real.

Félix dejó el grupo para regresar a Nueva York con su esposa; allá logró colocarse en bandas tan importantes como la de Ron Carter y la de Horace Silver. A su regreso a México se dedicó básicamente a dar clases de batería y percusiones. Descanse en jazz.

amalacara@prodigy.net.mx