a con un pie fuera del gobierno, con un desbalance presupuestal cuantioso, Silvano Aureoles anda buscando culpables del desastre. Hay un retraso en el pago a 28 mil maestros en Michoacán, lo que ha provocado múltiples bloqueos y protestas en la entidad. Silvano dice que la falta de pago de dos quincenas no es culpa de su gobierno y que la Federación desde hace 30 años ha venido solventando con recursos extraordinarios los pagos al magisterio, pero en esta ocasión no. “Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enviado 8 mil 500 millones de pesos para pagar a maestras y maestros, lo cual ha sido insuficiente para cumplir con los compromisos, es la historia de la crisis educativa en el estado que provoca falta de pago, y en consecuencia, la toma de vías, cierre de calles, suspensión de clases”, acusó. No es eso exactamente. Michoacán es una entidad rica, pero mal administrada. Hay una historia de saqueos y despilfarros. Solucionar un conflicto de estas dimensiones nunca será posible si el gobierno federal no ayuda, gobierne quien gobierne el estado, no tiene que ver con temas partidarios, colores, el gobierno federal puede y le corresponde resolver la crisis, como lo ha venido haciendo por décadas, si el Presidente no le da la mano a Michoacán, el gobierno no podrá hacerlo solo .

Posiblemente en caso de crisis extrema tendría que hacerlo el gobierno federal, pero no sería prudente que entregara los recursos a Silvano, sino a su sucesor. Lo que procede con el aliancista que anda tocando puertas por donde quiera es que su administración sea sometida a una rigurosa auditoría. Probablemente le convendrá obtener un amparo a tiempo.

