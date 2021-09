▲ Al menos cuatro aviones fletados para evacuar a cientos de personas que quieren huir de Afganistán llevan días sin poder despegar, tras lo cual surgieron versiones contradictorias acerca de cuál es la razón. Un funcionario local dijo que quienes desean abordar no tienen pasaporte o visa, y por lo tanto no pueden salir del país. Sin embargo, el republicano Michael McCaul, del comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, sostuvo que en el grupo hay estadunidenses, y el Talibán no les permite la salida manteniéndolos como rehenes . No indicó de dónde provino esa información. Hasta el momento no ha sido posible reconciliar ambas versiones. En la imagen, patrulla de talibanes en la terminal aérea de Kabul. Foto Ap