S

iempre le dijeron que era clínicamente interesante , sin que él supiera bien a qué se referían, si era un cumplido, una descalificación, una burla o un diagnóstico. Esto, en la medida en la que fluía socialmente, de manera más que aceptable, con sus mañas y sus fobias como todos, sus debilidades y sus pasiones, sus mentiras y sus verdades, y sus verdades a medias, como todos.

Egoísta como cualquiera, se esforzaba meritoriamente en cometer generosidades hasta donde su semiautismo lo permitiera. Era tan distraído que pasaba por grosero. Se hacía el tímido y miope, pero nadie se la creía, decían que se hacía el guaje.

Contra las leyes de la lógica, la física y la vigilia, aprendió a hacerse invisible. Siempre le dijeron que no es posible, que estás y te ves, o no estás y no te ves, punto. Ya de niño jugó el fantasma muchas veces, sigiloso y de puntitas hasta para las travesuras estrepitosas. Lo difícil fue aprender a ser invisible en presencia de otro, o de muchos otros. Estar sin que lo vieran. En ciertos lugares, donde la gente anda con las pilas puestas, sí que se las olían, sospechaban su presencia, lo intuían, y seguido lo desenmascaraban. Era un riesgo de su juego.

Luego aparecía en otro lado, donde no se suponía que estuviera. A eso lo llamaba su personal factor sorpresa. El infiltrado perfecto, podía haber sido terrorista, sicario o espía. Ladrón. Conspirador. Fugitivo. Diletante, con una discreción extrema que era capaz de traicionar en cualquier momento. En sus buenos tiempos fue flaneur consumado de los barrios más canijos, las bellas ciudades donde perdía sus pasos y las ciudades feas donde lo atrapaba la noche. Como el pájaro solitario de Juan de Yépez, no tenía un determinado color.

Nunca le dijeron que era peligroso, pero él suponía serlo. Porque le convenía, se cuidaba cuidando a los otros como un ángel indolente y reticente.

Eso era: reticente. Incapaz de decir sí a la primera, o no. Ni a la segunda. Ni a la decimoquinta si podía. Lento pero ágil, procrastinaba en movimiento. Ese no correr ni detenerse, no gritar ni dar portazos, era el secreto de su método. Ya ven que incluso en la locura, especialmente en la locura, hay un método.

Podía llegar adonde fuera, aunque tenía una exasperante tendencia a extraviarse o a dar rodeos absurdos. Eran formas de tardarse. Posponía las decisiones hasta que se tomaban solas. Fueron tantas las cosas que no le ocurrieron, tantas las oportunidades que perdió. Sólo que hubo otras. A los que andan de vagos les pasan cosas raras, terribles, oscuras o maravillosas. Ganan tanto sin querer que nunca saben de lo que se pierden.