Carlos Paul

Periódico La Jornada

Lunes 6 de septiembre de 2021, p. 6

Casandra, mitológico personaje griego, es retomado por el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco para escribir la obra teatral Kassandra, protagonizada por una chica transgénero, prostituta y migrante, que vende productos de contrabando afuera de un bar clandestino. La puesta en escena se presentará en México por primera vez en el Foro Shakespeare, a partir de hoy.

En la mitología griega, Casandra es una sacerdotisa del dios Apolo, con quien pactó, a cambio de un encuentro carnal, se le concediera el poder de la clarividencia para predecir el futuro. Enamorado de la sacerdotisa, Apolo accedió. Sin embargo, al momento de cumplir con el acuerdo, Casandra lo rechazó. Viéndose traicionado, la maldijo con conservar el poder, pero nadie creería jamás en sus pronósticos.

La obra, con dirección escénica de Luis Eduardo Yee y la actuación de Emiliano Ulloa, también aborda temas como la libertad sexual, la vulnerabilidad de los migrantes y la guerra.

La Casandra que propone el dramaturgo franco-uruguayo tiene como mayor virtud que pese a ser una tragedia, ella sólo siente amor, pero no desde una perspectiva melodramática o ingenua, explicó en entrevista el director del montaje.

Es una historia que entra en la discusión de la transexualidad, de lo no binario, de lo que podría denominarse la identidad habitada, al cuestionar qué hace que un hombre sea un hombre , agregó Yee.