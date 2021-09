Ángel Vargas

Lunes 6 de septiembre de 2021

La escritura no es inocente y debe manejarse con mucho cuidado, sostiene la narradora chilena Diamela Eltit (Santiago de Chile, 1949), quien este lunes recibirá en el Palacio de Bellas Artes el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020, que le fue otorgado en abril por la Secretaría de Cultura (SC) federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A finales de agosto le llegó otra buena nueva de estas tierras, al ser declarada ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021, que le será entregado el 27 de noviembre en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021.

“Ha sido muy emocionante ser distinguida con ambos premios –señala en entrevista con La Jornada–. Pero lo que me sorprende y me resulta apasionante es que esos libros viajaron solos, sin que yo estuviese con ellos al lado. Es extraordinario cómo pudieron llegar a lectores y dialogar con ellos; son autónomos, especialmente de mí misma.”

La escritora vivió en México en los albores de los años 90, como agregada cultural de la embajada chilena, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras la dictadura de Augusto Pinochet.

Tengo un átomo mexicano, porque fue extraordinario e importante pasar de una realidad muy sombría, dramática y destructiva, a un lugar donde estaban los canales abiertos. Por otro lado, me fascinaron los pueblos originarios, sus lenguas y culturas vivas, eso fue valioso para mí, me fascinó la intelectualidad mexicana , refiere Diamela Eltit, quien recuerda con afecto que colaboró en las páginas de este periódico en aquellos años.

–¿Cuáles son las motivaciones de su literatura y qué tanto han cambiado desde el comienzo de su carrera?

–A muchos les cuesta llegar al punto de realización personal sobre lo que quieren, yo tuve siempre claro que mi tema era lo literario. Primero, fue como lectora muy intensa desde la infancia y, por tanto, supe lo que quería hacer: estudiar literatura y escribir en algún momento. La literatura no tiene que ver con intereses personales o con determinados impulsos, sino que es un trabajo.

“Empecé a escribir y cada libro necesita su propia escritura. Ha sido complejo e interesante pensar desde el primer libro hasta el de ahora. Cada vez que me propongo la escritura de una novela recorro el mismo territorio; nada me da garantías para escribir, sigo igualmente en un momento de incertidumbre e inseguridad; además, soy muy autocrítica.