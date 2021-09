E

n febrero de 2006, el PAN gestó un foro protagonizado por el ex jefe del gobierno español y líder moral del Partido Popular en ese país, José María Aznar, quien ahí llamó ilegalmente a votar por Felipe Calderón mediante una premisa que sonaba más a amenaza que a invitación: “los mexicanos optarán entre la estabilidad que significa el PAN… o el populismo”.

Ese foro, quizá sin proponérselo, fue punto de quiebre en el blanquiazul hacia un recrudecimiento de conductas ilegales en campaña, que devinieron en la desaseada elección que impuso a Calderón como presidente, quien, ya en el poder, fue facilitador de la reconquista española energética al favorecer ilegítimamente a empresas ibéricas como Repsol e Iberdrola. Mientras, el PAN estrechaba vínculos con el Partido Popular, en cuyo caudillo Aznar aún palpitaba su perfil injerencista como lacayo de Bush en la invasión a Irak en 2003.

Esos lazos del PAN y el PP tras 2006 –incluso se pensó en abrir una sede panista en Madrid– pretendían ser una cruzada por los valores de Occidente y contra el populismo en América Latina, consigna que no sólo emitía un tufo propio de las caducas prácticas de la guerra fría, sino que ponía de relieve una raíz común en ambos partidos: el franquismo, el único fascismo europeo que sobrevivió tras 1945 (del cual el PP es heredero), mismo que en el PAN tuvo peso ideológico fundante en su ideario prohispanista, blandido por panistas como Jesús Guisa y Azevedo o el propio Gómez Morin, quienes bajo la consigna de la defensa del catolicismo reconocían en Franco a un referente y un dique contra el comunismo soviético y ateo en Europa; mientras el partido en que militaban permitió en su seno a personajes de extrema derecha (fanatizados contra conspiraciones judeo-masónico-comunistas), cuya principal agenda ha sido la defensa de tesis patriarcales y antiderechos en lo social y la acusación desmedida de comunismo a cualquier reformismo económico o participación estatal.